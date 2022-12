Léglise : Le violeur d’enfant condamné

La cour d’appel de Liège a prononcé une peine de cinq ans de prison avec sursis probatoire à la période qui excède quarante mois d’emprisonnement, soit pour vingt mois d’emprisonnement, pour une durée de cinq ans, à l’encontre d’un habitant de Léglise, âgé de 37 ans qui a été reconnu coupable d’avoir commis de nombreuses atteintes à l’intégrité sexuelle, des attentats à la pudeur et des viols sur sa nièce pendant près de sept ans. La victime était âgée de 12 ans au début des abus. Son oncle a commencé par lui faire de nombreux cadeaux. Il a infligé des attentats à la pudeur et des viols particulièrement sordides à la fillette. Il lui faisait subir des pratiques sexuelles extrêmes. Il a réussi à soumettre la jeune fille et à l’empêcher de parler en faisant planer sur elle des menaces de suicide.