L'Unamur rejoint l'alliance européenne UniversEH, axée sur la thématique de l'espace

L'UNamur intègre l'alliance européenne European Space University for Earth and Humanity (UniversEH), annonce l'université mercredi dans un communiqué. Une reconnaissance de l'expertise de l'institution dans le domaine du spatial et une porte d'entrée à de nouvelles collaborations internationales. UniversEH s'inscrit dans le cadre de l'initiative "Universités européennes", promue par la Commission européenne. L'UNamur rejoint six autres partenaires d'une alliance qui aborde la thématique spatiale, sous divers aspects : science, ingénierie, économie, sciences sociales et humaines, brevets et innovation, entrepreneuriat, sciences et médecine, développement durable, art et culture.