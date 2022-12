La prévenue a commis ces faits à l’encontre de l’homme qui partageait sa vie depuis 17 ans, le père de ses deux enfants. Les menaces avec un couteau ont été proférées fin septembre 2021. Le 27 juillet 2022 vers 3h50, la prévenue, originaire de Philippeville, s’est rendue chez son compagnon à Namur. Elle a défoncé la porte et a blessé la victime à la main, à la gorge et à la nuque avec une lame de 10 centimètres, devant ses enfants. Elle a reconnu les faits, mais a expliqué que le prévenu, qui lui donnait régulièrement des coups de pied, de poing ou l’étranglait, était très violent avec elle, et qu’elle en avait peur. La nouvelle compagne de ce dernier venait de lui envoyer une photo sur laquelle on les voyait s’embrasser. L’homme, dont le casier judiciaire est chargé et qui a récemment été condamné à 4 ans avec sursis pour vol avec violence, n’a pas déposé plainte “La rage était là”, déclarera-t-elle aux enquêteurs chez qui elle s’est elle-même rendue. “Je voulais le tuer. J’ai vu la peur dans ses yeux et je suis repartie.” 11 points de suture ont dû être posés, une incapacité de travail de 10 jours a découlé des faits.

Le substitut Mascart a réclamait 3 ans de prison à l’encontre de la prévenue, sans s’opposer à un sursis probatoire. Le magistrat regrettait que la jeune femme n’ait pas dénoncé les violences dont elle était victime aux autorités judiciaires. “Elle voulait juste du calme, elle voulait lancer une thérapie pour sauver son couple et déclarait qu’il avait besoin d’aide, qu’elle le pensait bipolaire. Mais je ne peux banaliser ou excuser cette violence.”

Me Somers évoquait la souffrance profonde de sa cliente et plaidait un sursis probatoire pour celle-ci. “Elle a été abandonnée et sa mère adoptive l’a placée en institution. Elle a toujours manqué d’amour, n’a pas supporté l’abandon et la trahison. Elle souhaite se reconstruire.”

Le tribunal a prononcé jeudi une peine de 4 ans de prison assortie d’un sursis probatoire de 5 ans à l’encontre de la prévenue. Celle-ci devra suivre la guidance de la commission de probation, ne plus commettre d’infractions, s’abstenir de consommer des stupéfiants, ne plus entretenir de contacts avec la victime en dehors de l’exercice de l’autorité parentale et faire le deuil de sa relation avec celle-ci, suivre une formation qualifiante et une formation de gestion de la violence.