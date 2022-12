Le 24 août dernier, le premier a fait semblant de reconnaître un passant et a voulu le saluer en pleine rue dans le centre de Namur, en lui tendant la main. Il l’a ensuite fait chuter avant de lui dérober son gsm. Le smartphone a été retrouvé plus tard dans la journée dans le sac de son complice.

Si le principal prévenu reconnaissait le vol, il affirmait qu’il avait eu lieu sans violence, tout en précisant qu’il prenait à l’époque des médicaments qui lui occasionnaient des pertes de mémoire. Il a été récemment condamné à 30 mois de prison pour vol avec violence et se trouve donc en état de récidive légale.

Le prévenu accusé de recel affirmait pour sa part qu’il ne savait pas que l’objet du vol se trouvait dans son sac. Il était par ailleurs en possession d’un couteau à lame papillon et a été condamné en France à 6 mois de prison pour des coups sur des policiers.

L’avocate du prévenu accusé de vol avec violence plaidait il y a un mois la clémence du tribunal. Le conseil du second prévenu sollicitait l’acquittement pour la prévention de recel et la suspension du prononcé de la condamnation pour celle de détention d’arme illégale.

Le premier a été condamné ce jeudi à 30 mois de prison pour le vol avec violence dont il a été reconnu coupable et à 2 mois supplémentaires pour la prévention de séjour illégal. Le second écope d’une amende de 100 euros pour la détention du couteau, d’un mois de prison pour la prévention de séjour illégal et de 6 mois pour celle de recel, le tout assorti d’un sursis de 3 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée.