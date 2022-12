Il s’achète une voiture et confectionne sa propre plaque d'immatriculation

Condamné en septembre dernier à 10 mois de prison et 100 euros d’amende, un prévenu faisait opposition ce vendredi. Par la voix de son avocat, Me Wéry, car il n’était pas présent à l’audience. “Mon client a 20 ans. Il s’est acheté une voiture et a voulu couper court aux procédures habituelles en fabriquant sa plaque d’immatriculation et en ne passant pas le permis de conduire. Il a été rapidement repéré par la police. Son comportement est déraisonnable. Il travaille comme ouvrier depuis 2020 et n’a pas d’antécédent. Je plaide pour lui la suspension simple du prononcé de la condamnation.”