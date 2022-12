Prison d’Andenne : elle apportait du cannabis à son frère

Doté d’un casier judiciaire entaché de nombreuses condamnations pour vols, mais aussi pour des infractions à la loi sur les stupéfiants, l’aîné a cassé par inadvertances les lunettes d’un autre détenu en prison. Il a par la suite fait l’objet de harcèlement et de menaces, des codétenus lui ont dit qu’il devrait payer cette dette en leur fournissant du cannabis en prison. Le substitut Vandermeiren requiert une peine de travail de 60 heures et une amende de 1000 euros à l’encontre de la prévenue, 18 mois de prison et une amende de 1000 euros à l’encontre de son frère et une peine d’un an de prison et une amende de 1000 euros à l’encontre du fournisseur de cannabis, absent à l’audience.

Le conseil de la prévenue plaide la suspension simple du prononcé de la condamnation pour sa cliente et précise : “Elle lui avait dit qu’elle lui apporterait le cannabis puis qu’ils ne se verraient plus. Elle regrette d’autant plus son geste qu’elle ne consomme pas de stupéfiants.” Une peine de travail est plaidée pour le prévenu par Me Vancraeyenest : “Il y avait bel et bien une contrainte irrésistible, il a agi de la sorte pour assurer sa survie, il a supplié sa sœur. Les coups au préau sont fréquents à la prison, certains détenus se font littéralement massacrer.”

Jugement le 27 janvier.