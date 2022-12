Soutien aux potagers collectifs namurois

Charlotte Mouget, Échevine de la transition écologique,explique: “"La commune souhaite soutenir les potagers collectifs de son territoire afin d’encourager le maraîchagee biologique et l’alimentation saine, l’autonomie alimentaire, les initiatives citoyennes et la solidarité. Les potagers collectifs sont des lieux d’échanges et de rencontres précieux pour la ville. Ils apportent également des moments de ressourcement importants pour les citoyens, leursaînéss et leurs enfants”"