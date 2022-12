Le 26 mai 2019, ses coups ont entraîné une incapacité de 7 jours dans le chef de la victime qui a, notamment, été projetée contre un radiateur. Alors que le couple était en pleine séparation, un agent immobilier venait de se rendre chez eux pour mettre en vente la maison, une nouvelle scène a éclaté, le 13 septembre 2019. “J'ai très mal géré mon impulsivité”, a reconnu le prévenu, qui a, cette fois, lancé son épouse contre une table, lui occasionnant une fracture de la hanche.

Me Maudoux plaide pour sa cliente la réalisation d’une expertise physique et psychologique et réclame une provision de 2.500 euros sur un dommage estimé à 20.000 euros. “Le couple s’est formé en 2011. La violence physique et morale s’est rapidement installée, ma cliente était sous l’emprise de son mari qui était particulièrement impulsif une fois qu’il avait bu. Il pouvait, dans ce type de situation, hurler, lancer des objets, retourner des tables, lancer des téléphones, briser des miroirs ou traiter son épouse de tous les noms. Il lui a déjà proposé qu’elle se suicide et voulait même bien l’y aider. Les litanies de reproches étaient fréquentes. Il l’a détruite moralement. Le fils de la victime a d’ailleurs quitté la maison au vu du climat qui y régnait. Monsieur a entamé une relation extraconjugale, la maîtresse du prévenu était d’ailleurs présente le 13 septembre 2019, date à laquelle ma cliente a été étranglée et criblée de coups de pied. La hanche brisée, elle a passé une semaine à l’hôpital, où une prothèse totale lui a été posée. Elle souffre toujours aujourd’hui de troubles de l’équilibre, de douleurs et d’un état dépressif transitoire.”

Le substitut Mascart a rappelé au prévenu les circonstances aggravantes des faits commis : le fait d’avoir frappé un conjoint et d’avoir entraîné une incapacité de plus de 4 mois dans son chef. “La peine minimale est de 4 ans, mais je ne m’oppose pas à un sursis probatoire ou à une peine de probation autonome incluant un traitement des problèmes d’alcool et de violence”. Des mesures sollicitées par Me Gras, conseil du prévenu.

Jugement le 23 janvier.