Pour une cause qu’il appartiendra à l’enquête d’établir, deux voitures sont entrées en collision, l’un d’elle s’est ensuite retrouvée sur le toit, sur la bande de droite.

Les pompiers de la zone NAGE du poste namurois emmenés par le capitaine Maxime Lurkin se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, une citerne, un véhicule de balisage et une ambulance, ainsi qu’une ambulance de La Croix-Rouge de Namur et le SMUR d’Auvelais.

Les pompiers n’ont pu que constater le décès de la conductrice de la voiture immobilisée sur le toit. La dame était âgée d’une cinquantaine d’années.

La passagère du véhicule était, quant à elle, blessée, tout comme l’autre conducteur. Tous deux ont été conduits en milieu hospitalier namurois.

Les policiers de la police de la route de Daussoulx se sont chargés des constatations et du balisage routier. Devant la gravité des faits, le parquet de Namur a été alerté des faits et a délégué l’expert Pierre Kauffman. Les causes de l’accident pourraient être dues à une pluie tombée sur un sol encore légèrement gelé.