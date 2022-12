Plus de 200 places vélo supplémentaires à la gare de Namur

Ce dernier affirme avoir rencontré, fin avril, le Collège communal de la ville de Namur pour faire le point sur l’ensemble des dossiers de mobilité qui la concernent, en ce compris le manque d’offre de stationnement pour les vélos.

“Suite à cette rencontre, j’ai demandé à la SNCB de prendre contact avec la Ville pour dégager des solutions. Dans cet esprit, les équipes de la Ville et de la SNCB, qui rencontrent également le Gracq, se sont rencontrées à diverses reprises. Elles ont fixé d’ambitieux objectifs en matière de développement de l’usage des modes doux, et en particulier du vélo. La SNCB étudie actuellement une solution de parking vélo sécurisé (à l’intérieur de la gare) et non sécurisé (à l’extérieur). Cette solution offrirait autour de 200 emplacements supplémentaires côté place de la Station. Cette offre serait combinée avec une offre complémentaire de stationnement côté boulevard du Nord, de l’autre côté de la gare donc, permettant d’offrir une solution de stationnement aux cyclistes venant des quartiers de Bomel, Bouge, Vedrin, Belgrade, Flawinne ou Saint-Servais. Je serai évidemment attentif à la concrétisation de celle-ci. ”

Une solution pour les ascenseurs d’Herbatte

La députée fédérale Cécile Cornet a également interrogé le ministre au sujet de la passerelle d’Herbatte, propriété d’Infrabel. Celle-ci a déjà fait couler beaucoup d’encre : vandalisme, ascenseurs en panne, escaliers dangereux,… Il y a quelques jours, en prélude du conseil communal, le PTB a d’ailleurs rendu une pétition de 500 signatures visant principalement la passerelle du boulevard d’Herbatte et l’entrée Nord de la gare dont les aménagements censés favoriser la circulation des piétons ne sont pas adaptés.

Selon Georges Gilkinet, une intervention aurait été opérée récemment par Orès pour régler le problème d’alimentation de l’ascenseur. “La société OTIS, qui doit réparer l’ascenseur, a confirmé des travaux à partir du 19/12 afin que l’ascenseur soit fonctionnel pour la fin de cette année. Il reviendra encore à Orès d’intervenir pour résoudre les problèmes d’éclairage public, ce qu’Infrabel espère se voir réalisé dans les meilleurs délais. ”