En cause ? Une scène l’impliquant avec deux codétenus dans un règlement de compte qui s’est déroulé à la prison d’Andenne le 3 mai 2019. Un autre détenu a ce jour-là été roué de coups et s’est retrouvé en incapacité. "Je suis en aveux des faits, j’en suis désolé. Les frères de la personne qui a été frappée se servaient de moi pour faire entrer de la drogue dans la prison. On profitait de moi et cela a dégénéré."

L’avocat du prévenu expliquait : "Quand il avait des permissions de sortie, il se faisait menacer par la famille de la victime. Il n’a fait que de la prison depuis l’âge de 18 ans. Il a cependant entamé un suivi psychosocial qui porte ses fruits. Pour ne pas gâcher ses efforts, sortir de prison serait une bonne chose. Je plaide donc une peine de travail."

Le substitut Vandermeiren réclamait la confirmation de la peine initiale. "Il possède 8 antécédents à son casier judiciaire et tous sont des faits de violence. Je m’oppose donc à une mesure de faveur."

Ce lundi, une peine ferme de 18 mois de prison a été prononcée.