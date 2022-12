Rénovation énergétique des bâtiments : 6 projets de la Province de Namur retenus

Après les implantations scolaires, la Province de Namur poursuit sa route et s’attelle à la rénovation énergétique de ses bâtiments provinciaux. “La bonne nouvelle vient d’être annoncée, six des huit dossiers rentrés pendant l’été par la Province de Namur dans le cadre de l’appel à projets wallon pour la rénovation énergétique des bâtiments des pouvoirs locaux ont reçu une réponse favorable pour un soutien d’un montant de près de 4,7 millions d’euros. Les projets portent sur la rénovation du bâtiment “Saint-Gobain” et des Maisons du Mieux-être (MPME) accueillant, sur l’ensemble du territoire provincial, nos centres PMS, nos services PSE (Promotion de la Santé à l’Ecole) et nos services de santé mentale, organisés au sein du secteur Vivre Mieux de la Province de Namur.”