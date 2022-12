Sambreville: faute de subsides européens, le service de l’En Train prend fin

Créé en 2009 sur base de Fonds Structurels Européens (FSE) et d’un partenariat entre la Commune, le CPAS et de deux associations (GABS et le Centre d’Action Interculturelle), le service de l’En Train a toujours eu pour objectif d’accrocher les publics en difficultés sociales, de gagner la confiance des personnes et de leur donner des coups de main tant au niveau administratif que dans la vie de tous les jours....

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous