Un homme poursuivi pour une cinquantaine de viols commis sur sa belle-fille à Viroinval

“C’est le 1er février 2022 que la victime a décidé de mettre un terme à cinq ans de calvaire”, plaide la partie civile, Me Massaux, qui évoque une cinquantaine de viols durant cette période. Le prévenu aurait eu recours au chantage pour obtenir ce qu’il voulait. “Il coupait le wifi ou la privait de gsm ou de voir ses amis si elle ne faisait rien. Monsieur avait une sexualité débridée avec son épouse sur base de soumission et a reproduit cela avec sa belle-fille, en s’adaptant”, poursuit le conseil.

La victime situe les premiers agissements de son beau-père lorsqu’elle avait 12 ou 13 ans. “Elle s’est rendu compte que ce qu’elle subissait n’était pas normal après avoir assisté à un cours sur la sexualité à l’école. Car avant cela, elle croyait que tous les beaux-pères agissaient de la sorte avec leurs beaux-enfants”, précise le parquet de Namur.

Elle a d’abord parlé de ce qu’elle subissait à son petit ami, lequel a prévenu sa mère. “Le prévenu a alors contacté lui-même la police pour dire que sa belle-fille l’accusait de faits de mœurs, qu’il contestait. Il est finalement passé aux aveux lors de sa deuxième audition”, ajoute le ministère public qui requiert dix ans ferme.

Ce mercredi devant le tribunal, le prévenu a confirmé les propos tenus durant l’enquête, à savoir que c’est sa belle-fille qui s’est montrée la première entreprenante. Selon lui, les faits auraient commencé lorsqu’elle avait 14 ans, et non 12 ou 13. “Mais je suis de toute façon responsable”, reconnaît-il.

Aujourd’hui, le prévenu est toujours en couple avec la maman de la victime. Son avocate plaide un sursis probatoire. Parmi les conditions figurent celles de ne plus entrer en contact avec sa belle-fille et donc de résider ailleurs, et de ne plus rester seul avec des mineurs hors présence d’un adulte et excepté ses propres enfants. Jugement le 25 janvier.