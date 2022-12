L'homme a été pris en flagrant délit de deal à Salzinnes. "La police disposait d'informations selon lesquelles la filière hollandaise approvisionnait ce secteur. Des observations ont été mises en place et différentes transactions ont été constatées. Lors de son interpellation en flagrant délit, le prévenu avait sur lui 10g d'héroïne et 5g de cocaïne. Son client possédait quant à lui 20g d'héroïne divisés en quatre billes", expliquait le parquet de Namur le 1er décembre.

À la suite de ce flagrant délit, la chambre d'hôtel dans laquelle le prévenu résidait a été perquisitionnée. "On y a retrouvé 50g d'héroïne et des factures d'un autre hôtel où monsieur a logé ailleurs quelques jours plus tôt. Dans cette autre chambre, on a retrouvé du cannabis et de l'argent", poursuivait le parquet de Namur. Le prévenu faisait partie d'une filière hollandaise. "Il explique qu'il y avait un numéro central et plusieurs vendeurs. Il recevait de la marchandise déjà emballée et devait remettre l'argent engrangé. Il y avait une répartition des rôles. Il faisait partie d'un groupe structuré et apte à agir au moment propice." La défense plaidait le sursis simple.