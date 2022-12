Interrogés, les prévenus ont tenté de minimiser leur implication dans les faits, expliquant qu’ils étaient venus en Belgique “pour travailler” et qu’ils n’étaient présents que lors de certains faits.

Le substitut Samain a retracé l’historique du dossier. Deux vagues de vol ont eu lieu, “une véritable hémorragie”. La première a eu lieu fin octobre 2020. Le 21 octobre, 15 vélos électriques ont été dérobés, mais le butin a été retrouvé. Le 31 octobre, 8 vélos ont été emportés dans un magasin de Wierde, ils ont cependant pu être retrouvés grâce à un traceur GPS. “Novembre 2020 a été synonyme d’accalmie, et pour cause, les auteurs ont opéré à ce moment-là dans la région de Toulouse, où ils ont d’ailleurs été condamnés pour ces vols.”

Les vols ont repris la nuit du 5 au 6 décembre. Un vol de remorque a eu lieu. Une tentative de vols d’outils également. Plusieurs vols ou tentatives de vols de vélos électriques ont ensuite eu lieu, chaussée de Perwez à Namur, dans deux magasins de la chaussée de Marche, mais aussi à Sprimont, à Wavre et à Comines-Warneton. Les malfrats ont été localisés le 7 décembre en Allemagne, où 27 vélos ont été retrouvés le 9 décembre, ils étaient de retour en Roumanie. Le caractère organisé de la bande a été mis en avant par le substitut namurois : “Certains prévenus sont venus spécialement en Belgique pour commettre les vols. Des plaques d’immatriculation étaient dérobées et apposées deux véhicules : une camionnette Mercedes et une Audi ont été à chaque fois repérées sur les lieux où ont été commis les faits.”

4 ans de prison sont requis à l’encontre des deux prévenus présents à l’audience ce jeudi.

Me Sine, dont le client, détenu depuis le 10 décembre 2021, ne reconnaît son implication que dans le vol de 12 vélos, plaide une peine assortie d’un sursis pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée. Me Comps, explique pour sa part que du travail avait été promis en Belgique par le chef de l’association de malfaiteurs. “Le chef a payé les dettes de mon client, puis l’a ensuite obligé à commettre ces vols, le menaçant de représailles au cas où il ne s’exécuterait pas”. Un sursis simple est plaidé pour celui qui est détenu depuis mai 2022 et qui ne reconnaît que les vols commis durant la nuit du 5 au 6 décembre 2020.

Jugement le 19 janvier