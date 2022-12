Viol et attentats à la pudeur à Philippeville : l’internement prononcé à l’encontre du père de famille

Ces accusations étaient soutenues par le parquet de Namur qui avait requis l’internement du prévenu. Ce dernier contestait tout. Il évoquait une cabale menée par son ex-femme et son ex-belle-mère à son encontre, dans un simple but financier.

Diagnostiqué schizophrène, ce dernier n’a jamais réussi à mettre un cadre en place avec ses deux filles. “Je ne suis d’ailleurs jamais resté seul avec elles”, disait-il à l’audience. C’est la maman qui gérait cet aspect. Sa plus jeune des filles l’a une fois surpris en train de se masturber dans sa chambre et a déjà touché deux fois son sexe après avoir abaissé son pyjama.

Mais les faits de mœurs qui lui sont imputés, à savoir d’avoir demandé à sa fille de le masturber et d’avoir procédé à une pénétration digitale, il les contestait. Néanmoins, l’enfant s’était confié à sa mère et ses propos ont été jugés crédibles dans le cadre d’une expertise. “En plus de ses propos tenus sans la présence d’une personne de confiance qui aurait pu les influencer, il y a des dessins et des mimes”, disait le ministère public.