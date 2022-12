Prime de fin d’année au CHRSM : le montant des chèques-repas augmenté

L’octroi de la prime de fin d’année au Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse (CHRSM) de Namur et Auvelais a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines. Le personnel réclamait le payement de la partie fixe de cette prime (440€), qui n’était plus versée depuis 2017, l’hôpital étant sous plan de relance. En 2020 et 2021, une prime de 440€ a bien été payée… pour récompenser les efforts réalisés pendant la crise du Covid.