Raphaël Liégeois, le 3e astronaute belge: "Aller sur la Lune reste très peu probable à l’heure actuelle"

Le Wallon, qui a le statut de candidat astronaute, entamera sa formation le 3 avril prochain au Centre des astronautes européens de Cologne, une institution dirigée par Frank De Winne. Ce dernier a confirmé avoir entamé avec la NASA les pourparlers pour garantir la présence européenne dans les futures missions Artemis (NASA) qui visent à remettre le pied sur la Lune.

”On va toujours un cran plus loin”, a affirmé devant la presse le secrétaire d’État à la Politique scientifique, Thomas Dermine. “On voulait un astronaute belge, on voulait qu’il parte dans l’espace, maintenant on voudrait qu’il marche sur la Lune. La génération européenne qui remettra le pied sur la Lune sera celle de Raphaël”, a souligné le socialiste.

Les trois astronautes belges se rencontrent pour la première fois

Quant à savoir si le Belge posera effectivement le pied sur le satellite naturel de la Terre, l’incertitude reste forte. L’ESA devrait pouvoir placer des astronautes sur cinq vols vers la Station spatiale internationale (ISS) d'ici 2030, ce qui pourrait mettre Raphaël Liégeois sur orbite. Par ailleurs, trois places sont déjà sécurisées pour l’Europe vers la Lune, dont une pour fouler la surface, d’ici la fin de la décennie, mais on parle ici de la classe d’astronautes précédente.

Pour le Belge personnellement, “aller sur la Lune reste très peu probable à l’heure actuelle”, convient-il. La prépondérance donnée aux pays qui fournissent les contributions les plus importantes à l’ESA devrait rester forte, alors que la Belgique est précédée par quatre pays à ce classement. “Ce seront des considérations politiques qui viendront se combiner à des considérations plus techniques et de compétences”, relève Raphaël Liégeois.

À ce titre, le rôle de Frank De Winne pour diversifier les nationalités présentes dans la sélection ESA doit être souligné, selon Thomas Dermine. “Il y a un choix délibéré de la part de Frank De Winne de constituer une cohorte qui rééquilibre au profit des petits pays, c’est très lourd politiquement”.

En partance de son poste académique en Suisse, Raphaël Liégeois visitera dès ce vendredi des appartements à Cologne en vue de son déménagement au printemps. “C’est une opportunité pour toute la famille, par exemple pour les enfants qui feront leur scolarité dans une autre langue. Il y aura peut-être des moments plus difficiles et de doute, mais nous sommes tous impatients de débuter cette nouvelle aventure”, a confié le Namurois d’origine.

Quant à ses coéquipiers de la nouvelle cohorte ESA, “la proximité se développe : on a un groupe Whatsapp, on échange, on se soutient, on discute de trucs très pratico-pratiques, comme le logement, la voiture…”

La formation que les cinq apprentis astronautes suivront à Cologne commencera par une mise à niveau, puis des apprentissages divers comme les dynamiques de vol, la langue russe, du 'team building', de l’entraînement aux médias, etc.