Floreffe: un nouvel écrin pour les maternelles de l’école de Soye

Lors de la dernière séance du conseil communal de l’année, l’architecte communale Anne-Sophie Denis est venue présenter les plans de la nouvelle école de Soye. Avec une population scolaire en hausse, les enseignantes manquent de locaux et sont à l’étroit. " Dans un premier temps, on prévoyait de rénover le bâtiment de l’ancienne école des filles, occupé aujourd’hui par Bibliothéca Floreffia, en y intégrant à l’étage deux classes de 5e et 6e primaires avec un local d’apprentissage, explique la directrice Jessica Donatelli. Mais la Fédération Wallonie-Bruxelles a opté pour une démolition et une reconstruction. "