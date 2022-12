Avis de disparition à Namur et à Gand: Cécile Toussaint et Christine Van Cauwenberge

Un avis de recherche la concernant a été diffusé par la police lundi. La septuagénaire mesure environ 1m65, est de corpulence normale et a une chevelure grisonnante. Elle porte des lunettes. Au moment de sa disparition, elle portait un anorak rouge, une robe rouge, des bottines brunes, une écharpe rouge et un sac banane noir. Elle peut paraître désorientée et perturbée, prévient la police.

La police demande que toute personne ayant vu Christine Van Cauwenberge ou possédant des informations sur sa disparition le communique via le formulaire en ligne (sur police.be) ou via le numéro gratuit 0800/30 300.

Cet avis de recherche s'ajoute à une autre disparition, considérée comme potentiellement inquiétante, qui a eu lieu ce week-end, celle de Cécile Toussaint à Namur. Cette femme de 64 ans a été vue pour la dernière fois samedi matin dans son habitation, située rue Balthasar-Florence. L'avis de recherche diffusé par la police renseigne que Cécile Toussaint mesure environ 1m60, est de corpulence mince, a les cheveux grisonnants et les yeux verts, et qu'elle se déplace difficilement, parfois à l'aide de béquilles.