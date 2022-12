Le « Jambon mosan »: un prince sur la table du Nouvel An, séché et affiné à l’ITCA à Suarlée (photos/vidéo)

Produit d’exception et donc tout indiqué pour les fêtes, le jambon mosan est salé, séché, affiné et chouchouté pendant plus de huit mois par les profs et les élèves de l’ITCA, l’école de boucherie de Suarlée. Une pure merveille et une bonne idée pour le réveillon.