Namur : le bar à chats Chez Miss Miaouw cherche la perle rare

Entre les ronrons et les miaous, Pauline Valk nous accueille dans son établissement de la rue des Brasseurs, Chez Miss Miaouw. Dans ce bar à chats, on vient pour boire un café, siroter un milk-shake ou un bon jus et déguster une part de gâteau ou un brownie avec le bonheur de câliner des compagnons tout doux à quatre pattes. "Pour le moment, ils sont neuf. On a limité à dix maximum. Nous travaillons en partenariat avec le refuge...

