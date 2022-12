Avez-vous vu Juliette Goormans ? La jeune fille de 17 ans a disparue depuis six semaines

Le lundi 14 novembre vers 14h30, Juliette Goormans a été vue pour la dernière fois au magasin "Carrefour Market" de la rue Gustave Guidet à Vedrin. Depuis, elle ne s'est plus manifestée. Juliette mesure 1m68 et est de corpulence mince. Elle a les yeux bruns, les cheveux bruns mi-longs et a un grain de beauté au-dessus de la lèvre.