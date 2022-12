Gaia appelle le gouvernement à interdire les feux d’artifice

Gaia souhaite que les particuliers ne puissent plus se procurer de feux d’artifice et que les tirs organisés par les pouvoirs publics soient remplacés par des spectacles lumineux ou des feux d’artifices peu bruyants. “Le gouvernement fédéral a annoncé des mesures après le Nouvel An 2022 en grande pompe, mais elles ont apparemment été rangées au tiroir”, a également deploré Gaia, rappelant qu’après la mort d’un cheval à Tongres l’année passée, Annelies Verlinden avait déclaré que “les feux d’artifice causent chaque année trop de souffrances aux personnes, aux animaux et aux infrastructures”.

L’organisation félicite les autorités communales qui ont déjà pris des mesures concernant les feux d’artifice et appelle les citoyens à s’abstenir de tirer des feux d’artifice “par sens des responsabilités” Certaines communes se montrent moins radicales dans l’adaptation des festivités. À Namur, le Règlement général de police stipule que tout feu d’artifice requiert une autorisation. Des analyses sont actuellement menées et le bourgmestre opte pour l’instant pour une formule hybride qui privilégie les feux à bruit contenu hormis pour les grosses festivités comme les Fêtes de Wallonie, indique son cabinet.