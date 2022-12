Namur : il frappe son voisin et sa compagne enceinte de huit mois

Ce fait de violence n’est pas le seul commis par le prévenu. Le 15 décembre 2021, il s’en était déjà pris à cette même compagne. Leur voisin, interpellé par des “cris stridents”, est intervenu. Mal lui en a pris puisqu’il a reçu un coup de poing et un coup de boule. Un dernier fait de violence commis sur une autre personne fait également partie de la liste. Il remonte au 16 août 2021. “Vous avez des démangeaisons dans les poings”, a demandé la présidente Matagne au prévenu. “Non, mais je buvais et consommais pas mal de stupéfiants”, a répondu l’intéressé. On parle de 20 joints par jour avant son incarcération qui est toujours d’actualité.

Le parquet de Namur a requis une peine de 18 mois de prison assortie d’un sursis probatoire. La défense représentée par Me Lessire a, elle, suggéré une peine de probation autonome. Jugement le 26 janvier.