Un homme se fait voler son portefeuille et sa clé de voiture après avoir été tabassé à Namur

Ce dernier, qui faisait partie d’un groupe, a reconnu avoir porté des coups. Mais pas d’avoir volé le portefeuille et la clé de voiture de la victime. “Lui et moi nous connaissions. On ne s’aimait pas trop, on avait déjà eu quelques histoires mais rien de bien méchant. Ce jour-là, on s’est croisé, chacun avait bu de l’alcool et il y a eu une rixe”, dit le prévenu.

Le parquet de Namur et la partie civile estiment que le prévenu minimise les faits. “Vu tous les coups qu’elle a reçus, dont des coups de trottinette, la victime s’en sort bien. Après cette première scène, on a tâtonné avec la clé pour réussir à trouver ouvrir son véhicule. Quand il a entendu le bruit d’ouverture, il s’est réfugié dedans pour ne pas qu’on lui vole. Je rappelle que le portefeuille de la victime et la clé de son véhicule ont été retrouvés dans la sacoche du prévenu”, dit le substitut Vandermeiren qui requiert 18 mois de prison.

La défense plaide une peine de travail pour les coups portés. Pour le vol, l’acquittement est sollicité. jugement le 26 janvier.