22, v’là 2023 : quelques pistes pour passer le cap en province de Namur

Le lendemain, entrons dans le vif du sujet. Namur vibrera de haut en bas, d’ouest en est. Le Grand Casino de Namur organise sa Crazy Year Party dès 22h avec de la musique des années 80 à 2000 servie par les dj’s Julien Laurent, Mikka Salvaje et Daddy K (PAF: 25€ en prévente). Chaussée de Marche, l’Infinity Hall ne sera pas en reste et jouera la carte Hollywood (PAF all-in: 45€ pour les femmes, 55 pour les hommes). À la citadelle, le Belvédère réunira dj’s résidents (Benoît Saint-Moulin et KrazyBen) et invités (DJ Miss Klax et Goryx) dès 23h (entrée: 10€). Les cafés/bars du centre-ville seront de la revue aussi, du Petit Bitu au K-Price d’Ambiance. Sans oublier qu’un feu d’artifice sera tiré dès 23h59 depuis la Confluence.

À Floreffe, rue Riverre, c’est le Plan B qui met les petits plats dans les grands, dès 22h, avec les dj’s Tony-P et M️ (PAF: 15€ pour les femmes, 20€ pour les hommes avec deux boissons et une coupe de bulles à minuit, apéro dînatoire, cadeaux, cierges magiques, coillons, petit-déjeuner).

À Jannée (Ciney), c’est sous le signe des célibataires (mais tout le monde est le bienvenu) que le Trébuchet accueillera les convives dans deux salles (commercial-latino-house et 80-90-slow), dès 22h, avec cotillons et serpentins. (Paf: 15€).

À Anhée, le complexe sportif (chemin saint stampe, avec parking) accueille la Mega New Year Party puisant dans tous les styles musicaux avec Oxoon, Heavy Baby, Young T, Nptine (PAF: 40€).

Une soirée uniquement réservée aux filles, c’est ce que propose l’ASBL Activelles (des activités par et pour les lesbiennes) à l’ancien couvent des Récollectines d’ Assesse (PAF: 15€).

Enfin, le Hangar 92 (rue du Nolly, 92) à Bovesse organise dès 19h une soirée gratuite, avec les DJS Julien Laurent et Mikka Salvaje. Et pour ceux qui ne sont pas fatigués, au même endroit, le lendemain (enfin quelques heures plus tard), karaoké avec Miss Valérie de 17h à 22h.