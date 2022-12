Pour son édition 2023, le calendrier provincial aborde une thématique différente : celle du patrimoine culturel.

“Ce choix résulte d’une part de l’intérêt des citoyens pour cette thématique. Le patrimoine culturel fait l’objet d’une attention accrue. Sa préservation, sa restauration et sa valorisation sont des éléments récurrents. D’autre part, la collaboration entre le service des Musées et du Patrimoine culturel et l’Atelier de photographies “Le + SimpleAppareil” a donné une occasion rêvée de pouvoir mettre en valeur des éléments divers de ce patrimoine à travers le regard singulier de photographes amateurs”, indique la Province de Namur. Pour la réalisation de son calendrier, la Province a pu puiser dans une riche base de données photographique.

À travers ce calendrier, la volonté provinciale est de sensibiliser le grand public à la richesse et à la diversité de notre patrimoine, mais aussi à sa nécessaire sauvegarde. Seul un échantillon du patrimoine est présenté dans le calendrier papier. Dès lors, un contenu web comprenant des photos, des vidéos et du texte permet d’approfondir les problématiques liées au patrimoine et à sa mise en valeur sur http://calendrier.provincedenamur.be (Ndlr : des codes QR permettent également de renvoyer vers cette page.)