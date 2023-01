Jemeppe : dix-sept millions€ pour sécuriser la N90 et le carrefour Hittelet

Le Service Public de Wallonie (SPW) compte investir 17 millions€ pour aménager et sécuriser la N90 dont le carrefour Hittelet à Jemeppe. Début des travaux " au plus tôt " début 2024.

Chaque année, de nombreux accidents se produisent sur la N90 connue sous le nom de route de la Basse-Sambre. Dans certains cas, c’est de la tôle froissée et de grosses frayeurs. Mais dans d’autres bien plus tristes et dramatiques, des automobilistes et piétons sont blessés ou perdent la vie. Le point noir de cette nationale: le carrefour Hittelet de Jemeppe-sur-Sambre qui...