Les acteurs du commerce alimentaire viendront découvrir les dernières tendances et solutions pour leur établissement à l’occasion de cette 5e édition. 160 exposants seront répartis sur les deux halls de Namur Expo. “Ces exposants sont la vitrine des innovations et tendances du secteur. Marques internationales ou start-ups prometteuses, fournisseurs et producteurs locaux… Ils viennent présenter les nouveaux produits qui alimenteront demain les rayons et comptoirs des commerces, mais aussi des équipements et du matériel de haute qualité à l’attention des professionnels du retail, des commerçants et artisans de bouche”, indique l’organisation dans un communiqué.

Parmi ces exposants, une cinquantaine de producteurs et artisans wallons présenteront leurs produits gourmands au sein de l’Espace “Saveurs de chez nous”, organisé en collaboration avec l’Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (APAQ-W). Les métiers de bouche seront par ailleurs en action dans le cadre de concours et de démonstrations tout au long de ce week-end. Des conférences et, pour la première fois, une remise d’awards seront également organisées.

Nouveauté : un "market place"

Pour cette 5e édition, un “market place” va voir le jour. Il s’agit d’une nouvelle zone conviviale, scénographiée à l’image d’un marché. “Le Market Place mettra en lumière ces nouvelles tendances et produits que s’approprient toujours plus de commerces alimentaires en réponse aux nouvelles attentes et exigences des consommateurs : circuit court, produits bio, fair trade, aliments “santé” naturels et peu transformés, régimes vege-vegan et spéciaux (“ free from”), zéro-déchets ou anti-gaspi, saveurs du monde, etc. ”

Un jobday pour postuler en direct

Le salon "Saveurs & Métiers" s’associe au Forem pour proposer un grand Jobday le lundi 16 janvier. À quinze jours de l’événement, huit entreprises ont déjà confirmé leur présence (Baguettes&fourchette, Belgocatering SA, Eserdag Mustafa, La Boucherie, Mestdagh, Pierre Marcolini Group SA, Petit Forestier, WOC – Way Of Creation). “Ce jobday day est une belle opportunité pour postuler en direct auprès d’employeurs qui recherchent des boulangers, bouchers, pâtissiers, cuisiniers, serveurs en salle, barmans, et également auprès de commerces de détail alimentaire spécialisé. ”