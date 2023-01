Les bas-côtés de ce chemin inadapté pour ce genre de véhicule n’ont pas supporté le poids de la remorque et celle-ci a versé dans le fossé. Sans la végétation, elle se serait complètement retournée. Certains véhicules neufs sont endommagés sur le flanc et, vu la configuration des lieux, les dépanneurs auront fort à faire pour tirer la remorque et la cargaison sans plus de dommages.

Le garagiste Daparé est dépité: "Avec les délais actuels pour recevoir de nouveaux véhicules, cela tombe très mal. Le conducteur est un néerlandophone et je ne comprends pas comment il a été s’engager dans ce chemin. Nous sommes installés ici depuis plus de trente ans et c’est la première fois qu’il venait nous livrer".