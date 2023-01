1,4 million de subsides pour le Foyer communal de Gembloux

Au cœur de Gembloux, place Arthur Lacroix, la salle du Foyer communal est un lieu de fête qui a vu défiler depuis sa construction de nombreuses générations de Gembloutois. Comme elles, le bâtiment a vieilli au fil des décennies. Depuis quelques années déjà le constat est unanimement partagé: les lieux ne répondent plus aux besoins actuels. Il y a lieu d’agir. Les autorités communales en sont conscientes et ont inscrit le projet dans le programme de la législature. Plusieurs pistes ont été envisagées, car les carences du bâtiment sont nombreuses. "Au niveau énergétique, les performances sont très mauvaises. Les espaces sont peu fonctionnels, notamment la grande salle avec son sol en escalier… l’acoustique est mauvaise, les plafonds sont également trop bas, ce qui empêche certains spectacles de s’y tenir. Par ailleurs, les espaces de rangement sous pente ne sont pas pratiques…", égrène Emmanuel Delsaute (Bailli), échevin du Patrimoine. À une rénovation complexe et coûteuse qui ne donnerait finalement pas pleinement...

