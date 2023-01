Deux jeunes Gembloutois se lancent dans la création de deux salles d’escape game à Gembloux et ça se passera à deux pas de la gare.

Gembloux : « Don’t go bananas », un nouvel escape game, est sur les rails

Pauline et Ludovic se lancent dans un beau projet qui va intéresser plus d’un fan d’escape game. Leur objectif ? Créer deux ambiances avec deux jeux d’escape game dans leur ville. "Nous avons déjà participé à de nombreux escape games et nous adorons vraiment ça. Un...