Rave party à Sombreffe : un million de dégâts en une nuit selon la propriétaire des lieux

Une organisation via les réseaux sociaux

"Fin de l’année dernière, nous avions déjà eu des voleurs de métaux qui avaient vidé les coffrets électriques. Ceux-ci avaient été refaits mais ils ont à nouveau été détruits durant cette fête illégale", a encore précisé Tom Eeckhout au Nieuswblad. Plus grave encore, c’est la facture de ces dégâts: "Sans exagérer, la facture approche le million d’euros. Cela va nous retarder dans nos projets mais nous ne voulons pas abandonner", a déclaré l’entrepreneur. Qui a bien entendu déposé plainte contre X et qui envisage d’autres actions. "Je comprends que la police en avait plein les mains et je ne peux en vouloir aux autorités locales pour le déroulement de ce genre de fête. Mais je suis fâché sur la manière dont cela a été abordé. Cela a été organisé voici plusieurs semaines par l’entremise des réseaux sociaux. Mais cela est passé outre des radars. Le jour même, il y avait des avis concernant une grosse occupation des trains et que visiblement quelque chose se préparait dans la commune. Le signal qui a été donné était: Allez-y et dans ce cas, il n’y a plus aucun bâtiment vide qui est à l’abri."

DéFI pose aussi des questions

À Sombreffe, DéFI a publié un communiqué de presse reprenant quelques questions restées à ce jour sans réponse. Le conseiller communal Marc Laloux souhaiterait ainsi retracer la chronologie des événements: à quelle heure sont arrivées la police locale, les autres zones de police et la police fédérale ? Avec quel nombre d’agents ? Quelles sont les mesures mises en place pour sécuriser le site et éviter que de nouveaux arrivants puissent y accéder et venir s’ajouter à ceux déjà présents ? Marc Laloux s’interroge entre autres aussi sur le nombre d’arrestations administratives, le nombre de véhicules verbalisés ou enlevés pour infraction aux règles de stationnement, les relevés de plaques, le nombre de tests alcoolémie et drogue réalisés. Qui regrette enfin l’inaction des forces de l’ordre lorsque les feux d’artifice ont été tirés à côté d’une entreprise classée SEVESO. "Nous sommes dans un état de droit et ce week-end celui-ci a sans doute montré ses limites. Espérons que l’on pourra en tirer des conclusions pour l’avenir et qu’un plan d’action soit mis en place pour réagir efficacement en cas de récidive."