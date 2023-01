Du matériel pour plantations de cannabis

La cour d’appel de Liège a rendu une décision particulièrement clémente dans le dossier Terra Terra, du nom de cette société qui vendait du matériel utilisé pour réaliser des plantations de cannabis dans ses magasins à Namur, Genval, Marcinelle, Jette et Bruxelles. En effet, la cour a prononcé des suspensions du prononcé, des peines de travail et 10 mois de prison ferme contre trois prévenus qui faisaient défaut alors que le parquet général avait requis jusqu’à 10 ans de prison ferme, 75 000 euros d’amende et une interdiction de commercialité de cinq ans !