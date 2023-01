L’UNamur à la base d’un projet de recherche européen en bio-robotique

Les BABots sont de petits animaux dont le système nerveux est génétiquement modifié pour produire de nouveaux comportements. “Ces créatures serviront de robots biologiques destinés à exécuter diverses tâches, telles que la protection des cultures contre l’invasion d’agents pathogènes, l’élimination des contaminants du sol ou de l’eau, ou encore la réalisation de procédures cliniques spécifiques au sein du corps humain”, a expliqué l’UNamur. “Bien que certaines de ces tâches puissent également être réalisées par des moyens chimiques ou par l’utilisation de robots conventionnels, l’utilisation de BABots offrira un niveau inégalé d’agilité, de précision, d’efficacité et de biocompatibilité.”

Pour commencer, les chercheurs feront appel à des nématodes, à savoir des vers ronds et effilés (d’une longueur d’un millimètre dans le cas présent), D’autres nématodes seront programmés pour coordonner leurs actions, détecter et éliminer des agents pathogènes.

L’expérience débutera dans un environnement entièrement confiné mais devrait ensuite être étendue à l’agriculture verticale, qui consiste à superposer des cultures en étages dans des espaces fermés.

”La nouveauté essentielle qui distingue les BABots des simples animaux transgéniques est qu’ils seront actifs, autonomes et qu’ils produiront les réponses complexes souhaitées en fonction des situations”, précise l’UNamur. “Au lieu de se contenter de signaler la présence d’une substance cible, ils agiront pour l’éliminer de manière efficace et ciblée.”

”Les BABots feront preuve d’une sensibilité, d’une agilité et d’une compatibilité supérieures dans divers environnements biologiques à plusieurs échelles, grâce à leurs capteurs et actionneurs biologiques très évolués”, promet également l’université, entendant contourner les limites de la robotique. “D’autre part, ils présentent un haut degré de flexibilité et de sophistication, grâce à leur programmation au niveau des réseaux neuronaux biologiques. Enfin, ils seront faciles à fabriquer, à alimenter, à recycler et finalement à dégrader, car ils peuvent s’auto-répliquer et sont entièrement organiques.”

Les chercheurs insistent sur l’éthique et la sécurité qui encadreront le programme, évoquant des “risques calculés”. Ceux-ci promettent également de sensibiliser et d’informer le grand public au travers de démonstrations et d’actions éducatives.