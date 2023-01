Découle de cette manifestation une interdiction de circulation dans la rue Mazy entre 10h et 18h. La circulation sera ralentie à Jambes au moment de l’arrivée et du départ des cars des manifestants. Le stationnement des véhicules sera interdit rue Mazy entre 10h et 18h et rue de la Gare Fleurie (pour permettre le stationnement des cars) entre 10h et 18h.