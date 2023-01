Plan Horizon Proximité : une nouvelle prime pour les commerçants namurois

Dans le cadre de la relance post-covid, la Ville de Namur s’était donné pour objectif de soutenir et dynamiser l’économie namuroise en accompagnant les commerces de proximité, l’artisanat local et l’entrepreneuriat des villages et des quartiers namurois. Afin de remplir son objectif, la Ville de Namur a mis en place deux primes : “Je commerce à Namur” (une aide financière aux commerces et artisans qui souhaitent lancer leur activité, dynamiser et accroître l’attractivité commerciale à Namur), et “Pulsa (c) tion” (une aide qui s’adresse aux commerces déjà implantés dans le grand Namur et qui souhaitent impulser une dynamique autour d’un projet collectif.)