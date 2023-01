La 5e édition de Saveurs&Métiers se déroule ces 15-16-17 janvier à Namur Expo

Le salon Saveurs&Métiers, dédié aux métiers de bouche et aux professionnels du retail alimentaire, est de retour pour sa cinquième édition, après deux années d’absence et plusieurs reports sur fond de crise sanitaire.

Equipements, matériel, produits… les acteurs du commerce alimentaire viendront découvrir les dernières tendances et solutions pour leur établissement. Les organisateurs indiquent : “Répartis sur les deux halls de Namur Expo, les 160 exposants de Saveurs&Métiers sont la vitrine des innovations et tendances du secteur. Marques internationales ou start-ups prometteuses, fournisseurs et producteurs locaux… Ils viennent présenter les nouveaux produits qui...