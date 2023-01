Baromètre de l’immobilier 2022 : l’activité en baisse de 7 % en province de Namur, en hausse de 4 % en province de Luxembourg

La province de Namur a enregistré un recul d’activité de 7,1 %, alors qu’elle est en croissance dans la province du Luxembourg : +4 %. La plus forte augmentation du prix des maisons du pays a été enregistrée en province du Luxembourg (+12,5 %). Il s’agit de la 2e province wallonne la plus chère, avec un prix moyen pour une maison de 266.208 euros. La province de Namur arrive en 3e position avec une progression de 7 % (237.806 euros).

La province du Luxembourg arrive en tête des progressions du prix des appartements dans notre pays, avec une hausse de 10,8 %. En moyenne, un acquéreur a dû débourser 209.131 euros pour un appartement situé dans cette province, soit 20 000 euros de plus qu’en 2021. La province de Namur a connu une progression de prix 6,7 % (194.419 euros). Le prix des appartements neufs augmente encore plus : 11,7 % (251.988 euros) en province de Namur et 16,6 % (264.654 euros) en province de Luxembourg

Les provinces de Namur et du Luxembourg attirent moins les jeunes acquéreurs. La province de Namur arrive à la 9e place (26,4 %), le Luxembourg à la 7e place (28,8 %). L’âge moyen des acquéreurs est de 41 ans en province de Namur et de 40 ans en province de Luxembourg

En 2022, la province de Namur représentait 5,1 % du volume des transactions en Belgique, la province de Luxembourg en constituait 4,7%

Les transactions concernant des maisons représentent 86,6 % en province de Luxembourg, les appartements représentent 13,4 %. En province de Namur, les maisons ont constitué 86,3 % des transactions, les autres concernaient logiquement des appartements.