Un Couvinois condamné pour trafic de cocaïne et de cannabis

L’homme avait une vingtaine de clients, dont plusieurs mineurs. Pour le cannabis, il achetait par quantités de 25g. Il en revendait 20 et en gardait 5 pour lui. “Je me suis installé en région couvinoise et on a commencé à me demander des stupéfiants. C’est comme ça que j’ai lancé mon business. Tout ça, je l’ai fait pour le profit et aussi pour ma consommation”, expliquait le prévenu.

Lors de l’audience, ce dernier ne savait même pas qu’il avait bénéficié de conditions à la détention préventive. Malgré son insouciance et son attitude désinvolte et grossière (Ndlr : son gsm a sonné à l’audience, il s’était aussi dit “sur le cul” après le réquisitoire du parquet), le tribunal lui a laissé une ultime en lui accordant un sursis probatoire.