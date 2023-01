Des balades théâtralisées à l’occasion du salon des vignerons namurois à la Citadelle

Le pitch : fin du 17e, en 1692 et 1695, Namur et sa Citadelle sont le théâtre de deux grands sièges (Ndlr : d’où l’intitulé des balades “un siège bien arrosé”). D’un côté, c’est l’Europe et de l’autre, la France. Revivez la rencontre entre Coehoorn et Vauban, deux ingénieurs militaires. “Dans ces balades, les deux ingénieurs conversent avec beaucoup d’humour. On en apprend sur l’histoire mais on découvre également des vins qui seront proposés au salon des vignerons namurois”, explique Christine Laverdure, directrice du CAC.

Ces balades se feront par groupe de 40 personnes (15€/adulte ; 7€/enfant ; gratuit en dessous de 6 ans). L’inscription donne par ailleurs accès au salon des vignerons namurois.