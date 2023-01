Le repas de noël tourne au pugilat

Le 7 octobre dernier, William (prénom d’emprunt), a été condamné par défaut à une peine de 6 mois de prison pour une scène de coups qui a eu lieu à Sombreffe le 25 décembre 2019. Alcoolisé, le prévenu aurait donné des coups à 5 personnes. Se défendant seul, il déclare : “Ma compagne était présente ce jour-là mais elle n’a reçu aucun coup. L’histoire de notre famille est assez compliquée, il y a eu pas mal de disputes et c’est un peu contraint que je me suis rendu à ce repas de noël. Il y a eu une bousculade et, oui, j’ai donné des coups, j’assume les blessures survenues ce jour-là. Je n’ai depuis plus de contacts avec eux, j’ai coupé les ponts. Je dois m’occuper de mes enfants et de ma grand-mère, je demande juste à ne pas aller en prison. Je suis demandeur d’une peine de travail.”