Le salon des vignerons namurois de retour à la Citadelle de Namur les 12 et 13 février

Treize vignerons seront présents pour cette 10e édition. Parmi ceux-ci, dix ont déjà précédemment participé à l’événement. Certains sont des fidèles parmi les fidèles. D’autres ont rejoint le mouvement il y a quelques années. “Ce salon est une visibilité pour eux, parfois un tremplin, mais c’est surtout un retour aux sources, surtout pour ceux qui sont installés à l’étranger. Namur est un point d’ancrage”, explique Philippe Berger, professeur d’œnologie/sommellerie au Cefor et champion du monde de dégustation à l’aveugle. C’est aussi l’occasion pour les visiteurs et les clients d’échanger en direct avec les vignerons sur leurs produits, leur patrimoine et leur histoire.

Trois petits nouveaux

Trois nouveaux vignerons font leur apparition. Le premier, le Domaine KL, est un domaine du sud-ouest de la France tenu par Philippe Klels et Marie-Agnès Lambotte, qui ont résidé plusieurs années à Malonne.

Le second est tout récent. Il s’agit du Clos de Mostombe, situé à Landenne (Andenne) et lancé en 2018 par le notaire Michel d‘Harveng. Ce dernier fera goûter sa première cuvée lors du salon. “En Belgique, on produit beaucoup de bulles et pas mal de vins blancs. Moi, je voulais lancer un vin rouge. J’ai commencé par 7.000 plants de vigne de cépage rouge Divico, naturellement résistant au mildiou et aux maladies. J’ai pu produire quelques centaines de bouteilles en 2021. Je n’ai pas vraiment d’avis à donner concernant mon vin”, explique-t-il. Ce salon lui permettra par contre d’avoir de précieux retours des consommateurs.

Enfin, le dernier nous vient de Bellefontaine (Bièvre). “Mon père, passionné par le vin et l’Ardenne, a lancé le domaine en 2015 sur une superficie de 1Ha. Lui aussi était notaire. Il a vite arrêté le notariat et a planté 4Ha supplémentaires. Depuis son décès, j’ai repris l’activité l’exploitation avec ma sœur. Le domaine se trouve à 400m d’altitude et est sans doute le plus haut de Belgique. Nous travaillons avec cinq cépages (le Solaris, le Phoenix, le Pinot noir, le Cabernet dorsa et le Cabernet cortis) comme le climat n’est pas toujours idéal. Les 3/4 de notre production sont des crémants blanc et rosé. Nous produisons aussi un vin blanc et rosé et, à terme, l’objectif et de faire un vin rouge de qualité”, explique Jérôme Naets.

Ces trois nouveaux vignerons prouvent qu’ils sont de plus en plus nombreux à se lancer. “Ça part effectivement dans tous les sens pour le moment”, se réjouit Philippe Berger. “En Belgique, la superficie de vignobles a augmenté de 30 % ces dernières années et le niveau qualitatif monte. En termes de volume produit, la province de Namur doit être la deuxième du pays derrière celle du Hainaut. La seule chose que je regrette est qu’ils sont très peu à faire les démarches pour obtenir l’AOP-AOC Côtes de Sambre et Meuse ou l’IPG “Vin de pays des jardins de Wallonie” alors que c’est une reconnaissance d’identité de terroir.”

Des élèves “négociant-caviste” en renfort

Durant ce salon, des ateliers fromagerie et petite charcuterie seront assurés par le Cefor qui enverra également les 24 élèves de la nouvelle formation certifiante “négociant-caviste”, en renfort. “Les vignerons qui le souhaitent pourront faire appel à eux pour les aider à faire la promotion de leurs vins. C’est totalement gratuit pour eux. C’est un partenariat que nous avons avec le salon dans le cadre des stages que les élèves doivent effectuer”, termine Philippe Berger.

Tarif : 4€/entrée avec un verre de dégustation offert.