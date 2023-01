Province de Namur : malgré la crise, les voyages décollent

On a beaucoup parlé des crises énergétique et économique ces derniers temps mais cela n’empêche visiblement pas les gens de voyager. Au contraire ! Le budget dédié aux vacances reste sacré, et les habitudes évoluent.

En ces temps difficiles et alors que le blue monday nous guette (le jour le plus déprimant de l’année, dit-on, prévu ce 16 janvier), nombreux sont ceux et celles qui rêvent d’un break bien mérité, d’une douce parenthèse dans un quotidien à 100 à l’heure. Beaucoup concrétisent ce rêve à en croire plusieurs voyagistes. "On a eu pas mal de réservations pour des courts séjours à Noël...