Sur la corde raide, ces prévenus se sont repris en main

Si les récidivistes sont monnaie courante devant le tribunal correctionnel de Namur, certains prévenus apprennent de leurs erreurs et affichent une volonté farouche de s’en sortir. Romain (prénom d’emprunt) a été condamné par défaut à une peine ferme de prison le 18 novembre dernier, pour le vol qualifié d’une console et une fraude informatique, des faits commis le 8 novembre et le 15 décembre 2021. Il a séjourné à plusieurs reprises en IPPJ, où il est resté jusqu’à l’âge de 21 ans. Face à la justice des adultes, il a écopé d’une peine de travail de 120 heures en 2020 et d’un an avec sursis en 2021. Son avocate plaide une peine de travail : “Il était dépendant aux stupéfiants mais s’est repris en main. Il veut s’en sortir. Pour échapper à la toxicomanie, il a quitté Namur pour Virton. Il ne consomme plus, des prises d’urine le prouvent, il veut se réinsérer dans la vie active.” Face à ce nouveau départ, le substitut Vandermeiren ne s’oppose pas à ce que la peine initiale soit assortie d’un sursis probatoire.