Augmentation du nombre de voitures partagées Cambio en province de Namur

Hausse des prix de l’énergie, du carburant, des matières premières… La voiture personnelle, autrefois symbole de liberté, coûte toujours plus. Un contexte qui s’est traduit par une forte croissance du service de carsharing Cambio l’année dernière. Illustration à Gembloux.

En septembre 2021, la ville de Gembloux inaugurait à côté du Foyer communal une quatrième station de voitures partagées Cambio avec un unique véhicule. De quoi porter la flotte gembloutoise à 6 véhicules au total. À peine un an plus tard, une seconde voiture a été ajoutée à la station du Foyer et le nombre de Cambio dans la Cité des couteliers est ainsi passé...