Accusé d'avoir volé l'arme de service d'un policier et de s'être fait passer pour un agent de police

Le prévenu n'était pas présent à l'audience pour donner sa version des faits. Elle aurait à coup sûr pu éclairer le tribunal. Le 9 octobre 2020, Bernard est accusé d'avoir volé une arme de service à un policier de la zone des Arches. Lors d'une interpellation mouvementée, alors que le prévenu roulait en état d'ivresse, l'arme est tombée de l'étui dans le véhicule de Bernard. Celui-ci s'en est aperçu et a préféré cacher le pistolet dans son pantalon plutôt que de le rendre à son propriétaire. Les deuxièmes faits ont eu lieu le 3 février 2021 près d'un snack d'Andenne. Notre homme aurait enfilé un brassard orange fluorescent avant de contrôler des personnes qui se restauraient. Dans quel but ? Il n'était pas présent pour le dire. Une peine d'un an de prison et une amende de 50 euros sont requises, sans que le ministère public ne s'oppose à une éventuelle peine de travail de 200 heures.