La commune de La Bruyère a récemment rendu un avis négatif pour le renouvellement du permis de l’aérodrome de Temploux. À Bovesse mais aussi à Rhisnes, on assure subir de trop lourdes nuisances.

Aérodrome de Temploux: le non bruyérois pour le renouvellement du permis

Des bourrasques, une averse qui n’en finit plus, un ciel plombé… Le temps est exécrable et c’est pourtant devenu une météo… parfaite pour de nombreux bruyérois. "On en vient presque à redouter les jours de soleil, ceux qui donnent une furieuse envie de profiter...